Ukraine: Les forces russes débarquent à Kharkiv

Les forces russes ont débarqué à Kharkiv, la deuxième plus grande ville d’Ukraine, dans la nuit de mardi à mercredi au cours de laquelle Joe Biden s’en est pris au « dictateur » Vladimir Poutine, qui a selon lui sous-estimé la réaction de l’Occident.

« Des troupes aéroportées russes ont débarqué à Kharkiv », a déclaré l’armée ukrainienne dans un communiqué sur Telegram. Des combats ont été signalés dans cette ville de 1,4 million d’habitants proche de la frontière avec la Russie et qui a déjà été ciblée mardi par plusieurs bombardements, ayant fait au moins dix morts et plus de 20 blessés, selon les autorités locales.

« Pratiquement, il ne reste plus de zone à Kharkiv où un obus d’artillerie n’a pas encore frappé », a affirmé un conseiller du ministre de l’Intérieur ukrainien.

Ces attaques interviennent au septième jour de l’offensive russe en Ukraine, lancée le 24 février, qui s’est encore intensifiée mardi et suscite une large réprobation. L’Assemblée générale de l’ONU est d’ailleurs appelée à voter mercredi sur un projet de résolution destiné à condamner la Russie et lui demander un retrait « immédiat » de ses troupes.

Pour le président américain Joe Biden, son homologue russe a eu tort de « penser que l’Occident et l’Otan ne répondraient pas » à cette invasion.

« Poutine est maintenant plus isolé que jamais du reste du monde » et « nous sommes prêts, nous sommes unis », a martelé le chef d’Etat démocrate lors de son premier discours sur l’état de l’Union à Washington.