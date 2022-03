Ukraine: Les Occidentaux se mobilisent face aux risques de pénuries alimentaires

Les Occidentaux se sont concertés jeudi pour répondre aux risques de pénuries alimentaires mondiales à la suite de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, deux exportateurs majeurs de blé.

« Les pénuries alimentaires vont se concrétiser », a mis en garde le président américain Joe Biden à Bruxelles après des sommets du G7 et de l’Otan, assurant que les Etats-Unis comme le Canada, gros producteurs de céréales, allaient augmenter leurs exportations en conséquence.

Les Etats-Unis ont annoncé qu’ils allaient consacrer 11 milliards de dollars (environ 10 milliards d’euros) ces cinq prochaines années pour répondre aux menaces sur la sécurité alimentaire et à la malnutrition dans le monde.

La France, pour sa part, a proposé un plan d’urgence pour la sécurité alimentaire au niveau de l’UE et du G7.

Dans le cadre du G7, Etats-Unis et Canada « ont parlé de la façon (…) d’accroître et de distribuer des ressources alimentaires plus rapidement », a indiqué Joe Biden devant la presse. « Nous discutons également avec les Européens et tous les autres pays pour qu’ils suspendent toutes les restrictions sur leurs exportations alimentaires », a-t-il souligné.