Ukraine: Les Occidentaux veulent une « solution diplomatique » mais redoutent la guerre

Les Etats-Unis ont tendu vendredi la main à la Russie mais ont aussi prévenu qu’ils ne se laisseraient pas « distraire » par ses exigences, à l’orée d’une semaine de pourparlers qui risquent selon l’Otan de déboucher, en cas d’échec, sur un « nouveau conflit » en Ukraine.

« Le renforcement militaire de la Russie se poursuit autour de l’Ukraine et est accompagné d’un discours menaçant de Moscou si ses exigences ne sont pas acceptées. Or elles sont inacceptables et le risque d’un nouveau conflit est réel », a prévenu le secrétaire général de l’Otan Jens Stoltenberg à l’issue d’une visioconférence avec les ministres des Affaires étrangères des pays de l’Alliance.

« Nous devons nous préparer à la perspective que la consultation échoue », a-t-il estimé.

Les Occidentaux et l’Ukraine accusent depuis plusieurs semaines les Russes d’amasser des dizaines de milliers de soldats à la frontière ukrainienne en vue d’une potentielle invasion, et ont clairement menacé le président russe Vladimir Poutine de sanctions « massives » et sans précédent s’il attaquait à nouveau le pays voisin.

Moscou exige de son côté des traités excluant toute future adhésion de l’Ukraine à l’Otan et engageant l’alliance transatlantique à réduire ses forces aux portes de la Russie.

Pour tenter de surmonter cette nouvelle crise par le dialogue, les diplomates américains et russes se retrouvent lundi à Genève, avant une réunion Otan-Russie mercredi à Bruxelles puis une rencontre jeudi à Vienne de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), dont Kiev est également membre.