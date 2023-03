Ukraine: les troupes russes continuent de progresser à Bakhmout

La pression sur l’armée ukrainienne s’intensifie à Bakhmout, les troupes russes continuant de progresser dans la périphérie nord cette ville-symbole.

« La défense ukrainienne de la ville de Bakhmut est soumise à une pression de plus en plus forte, avec des combats intenses dans et autour de la ville », a tweeté le ministère de la Défense britannique.

Il a fait état d’une « progression » du « groupe Wagner et de l’armée régulière russe dans la banlieue nord de la ville désormais vulnérable à des attaques venant de trois côtés ».

En conséquence, Kiev « renforce la zone avec des unités d’élite et, lors des 36 dernières heures, deux ponts clé à Bakhmout ont été détruits, notamment un pont vital reliant la cité à la dernière principale route de ravitaillement », a poursuivi le ministère britannique.

Des villages situés au nord et à l’ouest de Bakhmout ont été attaqués samedi, a déclaré samedi sur CNN Serhii Cherevatyi, porte-parole du groupement oriental des forces armées ukrainiennes, faisant état d’un total de 131 assauts sur ce front.

La bataille pour Bakhmout, ville industrielle dont l’importance stratégique est contestée, dure depuis l’été. La cité est devenue un symbole, car elle est au coeur des combats entre Russes et Ukrainiens depuis des mois.

De son côté, le ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou a inspecté samedi un poste de commandement avancé, dans la zone « Donetsk-Sud », lors d’une visite « dans la zone de l’opération militaire spéciale », sans préciser le lieu exact, ni la proximité avec la ligne de front, ni la date de cette visite.

Le ministère a publié une vidéo montrant M. Choïgou voyageant à bord d’un hélicoptère, puis s’entretenant — sans casque ni tenue de combat — avec un militaire dans la même tenue, devant des bâtiments endommagés, sous la garde d’un soldat.

La veille, le groupe paramilitaire Wagner, qui accuse régulièrement le commandement de l’armée russe de ne pas lui fournir suffisamment de soutien, a affirmé avoir « pratiquement encerclé » Bakhmout, dans la région de Donetsk, et a appelé le président Volodymyr Zelensky à sonner le retrait de ses troupes.