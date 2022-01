Ukraine : Les USA « répondront énergiquement » à une invasion russe

Le président américain Joe Biden a assuré à son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky lors d’un appel téléphonique dimanche que les Etats-Unis et ses alliés « répondront énergiquement » si la Russie envahissait l’Ukraine.

« Le président Biden a dit clairement que les Etats-Unis et ses alliés répondront énergiquement si la Russie envahit davantage l’Ukraine », a indiqué dans un communiqué la porte-parole de la Maison Blanche, Jen Psaki.

Biden a également souligné l’engagement de Washington « au principe de +rien à propos de vous sans vous+ », faisant apparemment référence à la nécessité d’inclure l’Ukraine dans les négociations sur son propre avenir.

« Nous apprécions l’indéfectible soutien à l’Ukraine (de la part des USA) », a réagi Zelensky sur Twitter. « Nous avons évoqué les actions conjointes de l’Ukraine, des Etats-Unis et de ses partenaires pour maintenir la paix en Europe et éviter une aggravation de la situation ».

Les 9 et 10 janvier, Russie et Etats-Unis auront des pourparlers sur l’Ukraine à Genève. Menés par la vice-secrétaire d’Etat américaine Wendy Sherman et son homologue russe Sergueï Riabkov, ils seront suivis le 12 janvier d’une rencontre Russie-Otan, puis le 13 janvier d’une réunion dans le cadre de l’OSCE.