Dans une publication Facebook, Mariana Bezuglaya, la présidente de la commission de la défense, de la sécurité et des renseignements militaires, a affirmé que l’État-major ukrainien «n’a absolument aucun plan stratégique pour mener la guerre en 2024». Selon cette députée, les chefs de l’armée ukrainienne veulent recruter au moins 20 000 soldats par mois au sein de la population civile mais «ne savent pas en quoi en faire».

Pire encore, souligne Capital, Valéri Zaloujni, qui est le général à la tête des forces de Kiev, n’aurait aucune idée pour continuer à poursuivre efficacement ce conflit. «Que la guerre prenne une ampleur plus grande ou plus petite, qu’il faille organiser nos troupes de manière classique ou asymétrique, nos dirigeants militaires n’en savent rien», a encore soutenu Mariana Bezuglaya. D’après cette députée, qui tient un rôle important dans le parti de Volodimir Zelenski, la position floue des hauts gradés ukrainiens représente un problème majeur pour les législateurs qui planifient le budget de la nation pour l’année prochaine.

- Publicité-