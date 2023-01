Ukraine: L’Otan annonce davantage d’armes lourdes

Le secrétaire général de l’Otan, Jens Stoltenberg, a jugé dimanche que Vladimir Poutine avait « surestimé la force » de ses troupes en envahissant l’Ukraine. « Nous voyons leurs faux-pas, leur absence de moral, leurs problèmes de commandement, leur mauvais équipement » et leurs « lourdes pertes », a-t-il déclaré au quotidien allemand Handelsblatt.

« Les récentes promesses (occidentales) de livraison d’armement lourd sont importantes – et je m’attends à ce qu’il y en ait davantage dans un futur proche », a-t-il ajouté, à quelques jours d’une nouvelle réunion de coordination en Allemagne, le 20 janvier, des pays occidentaux apportant une aide à l’Ukraine.

Les Occidentaux ont longtemps rechigné à livrer à Kiev un armement plus lourd, craignant d’être entraînées dans la guerre. Mais début janvier, France, Allemagne et Etats-Unis ont finalement promis l’envoi de blindés d’infanterie ou de chars de reconnaissance – 40 Marder allemands, 50 Bradley américains et des AMX-10 RC français.

Le Royaume-Uni a annoncé samedi qu’il allait livrer 14 chars Challenger 2 en Ukraine « dans les prochaines semaines » – le premier pays à fournir des chars lourds de facture occidentale à Kiev.

La diplomatie russe a estimé que cet envoi d’armes n’allait « en rien accélérer la fin des hostilités militaires, mais seulement les intensifier ».

Kiev avait déjà reçu de ses alliés des chars lourds de conception soviétique – près de 300 -, mais encore aucun de fabrication occidentale.

La Pologne s’était dit prête mercredi à livrer 14 chars lourds allemands Leopard 2, ce qui requiert l’aval de Berlin.