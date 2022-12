Ukraine : Moscou atteindra ses objectifs à force de «patience», dit son ministre des AE

Le chef de la diplomatie russe s’est dit « convaincu » que la Russie atteindrait ses objectifs en Ukraine à force de « patience » et « d’entêtement », notamment la reconnaissance de quatre régions ukrainiennes dont Moscou revendique l’annexion. « Je suis convaincu que grâce à notre entêtement, notre patience et notre détermination, nous défendrons nos nobles objectifs, ceux vitaux pour notre peuple et notre pays », a déclaré Sergueï Lavrov, lors d’une interview diffusée mercredi sur la chaîne de télévision russe Pervy Kanal.

Pour lui, la reprise du dialogue avec Kiev devra repasser par une reconnaissance de l’annexion des régions de Donetsk, Lougansk, Zaporijjia, Kherson par l’Ukraine En visite à Kiev, le ministre français des Armées, Sébastien Lecornu, a affirmé mercredi vouloir travailler à répondre aux besoins militaires ukrainiens « pour les semaines à venir ».

« Cela en restant toujours ouvert à un dialogue équitable et à des accords pour assurer une sécurité égale et indivisible en Europe », a-t-il poursuivi. Comme le Kremlin auparavant, il a toutefois rappelé que la reprise d’un dialogue avec Kiev passait obligatoirement par une reconnaissance, par l’Ukraine, de l’annexion par la Russie de quatre régions ukrainiennes (Donetsk, Lougansk, Zaporijjia, Kherson).