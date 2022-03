Ukraine: Nouvelles négociations à Istanbul

Des négociations entre Kiev et Moscou s’ouvrent en début de semaine à Istanbul, l’Ukraine se disant prête à discuter « en profondeur » de sa neutralité, au moment où la situation humanitaire à Marioupol, dans l’est du pays, est décrite comme « catastrophique ».

Négociateurs ukrainiens et russes se retrouvent à Istanbul, lundi ou mardi selon les sources, pour tenter d’arrêter ce conflit qui a déjà contraint plus de 3,8 millions d’Ukrainiens à fuir leur pays, selon un décompte de l’ONU dimanche, et quelque 63 milliards de dommages aux infrastructures du pays, selon une étude de l’Ecole d’économie de Kiev.

Un des points importants des négociations porte sur « les garanties de sécurité et la neutralité, le statut dénucléarisé de notre Etat », a déclaré dimanche le président ukrainien Voldymyr Zelensky à des médias indépendants russes, selon la chaîne Telegram de l’administration présidentielle ukrainienne.

« Ce point des négociations est compréhensible pour moi et il est en discussion, il est étudié en profondeur », a-t-il affirmé. Mais il devra être soumis à référendum et il faut des garanties, a-t-il prévenu, accusant le président russe Vladimir Poutine et son entourage de faire « traîner les choses ».

Ces nouveaux pourparlers, en présentiel, se tiennent après l’annonce de l’armée russe en fin de semaine qu’elle changeait « d’objectif principal » en Ukraine.

Vendredi, le commandement russe avait créé la surprise en annonçant « concentrer le gros des efforts sur l’objectif principal: la libération » du bassin minier du Donbass.

Ce changement de stratégie fait craindre aux autorités ukrainiennes une volonté russe d’obtenir à terme « deux Ukraines » sur le modèle de la Corée du Nord et du Sud.

Après avoir échoué à prendre Kiev et à renverser le gouvernement ukrainien », Moscou « pourrait imposer une ligne de séparation entre les régions occupées et non occupées de notre pays, (dans) une tentative » d’instaurer un séparation à la coréenne, a déclaré dimanche le chef du renseignement militaire ukrainien, Kyrylo Boudanov.