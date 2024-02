Ukraine: Nouvelles sanctions US contre la Russie

Les Etats-Unis ont annoncé vendredi de nouvelles sanctions contre la Russie mais ce sont des missiles et des avions de combat qu’a réclamés d’urgence Volodymyr Zelensky, face à la poussée de l’armée russe dans l’est de l’Ukraine, qui entre dans sa troisième année de guerre.

A Moscou, Vladimir Poutine a de son côté vanté les livraisons croissantes de missiles, de drones, de blindés, d’artillerie et d’autres armements livrés pour mener en Ukraine une lutte victorieuse « pour la vérité et la justice ».

L’Ukraine a cependant affirmé dans la soirée avoir infligé un nouveau camouflet à Moscou en abattant au-dessus de la mer d’Azov un très coûteux avion russe de détection et surveillance radar A-50, l’équivalent des Awacs de l’Otan emportant un radar au-dessus du fuselage.

Si cette information était confirmée – les autorités de la région russe de Krasnodar ont fait état d’un incendie causé par la chute d’un aéronef – ce serait le deuxième avion de ce type abattu dans la zone en un peu plus d’un mois.

Le président ukrainien, qui a néanmoins qualifié cette semaine d' »extrêmement difficile » la situation sur le front, a pressé vendredi ses alliés occidentaux de livrer le plus rapidement possible de nouveaux systèmes de défense antiaérienne et les avions de combat promis de longue date.

« Ce qui est important, c’est que toutes les décisions soient prises à temps », a-t-il souligné à Lviv, dans l’ouest de l’Ukraine, alors qu’une nouvelle aide américaine de 60 milliards de dollars est bloquée par les républicains au Congrès.

« La chose la plus importante est de débloquer le ciel. La défense antiaérienne et les (…) avions y contribueront », a-t-il ajouté, à un moment où l’Ukraine est confrontée à des vagues successives, destructrices et meurtrières, de missiles de croisière, de missiles balistiques et de drones explosifs qu’elle s’épuise à intercepter.

Fragilisée par l’échec de la contre-offensive qu’elle a déclenchée l’été dernier et un manque croissant de munitions et de soldats, l’armée ukrainienne a dû se résoudre la semaine dernière à céder la ville d’Avdiïvka dans l’est, après des mois de combats acharnés.

- Publicité-