Ukraine : Paris lance une coalition « artillerie » pour Kiev

Paris a annoncé jeudi le lancement d’une coalition « artillerie » destinée à mieux répondre aux besoins ukrainiens en termes de munitions. L’Ukraine réclame déjà depuis plusieurs mois davantage de munitions et d’armement pour contenir la progression de l’armée russe sur le flanc Est.

En mauvaise posture, l’Ukraine a alerté jeudi sur une « pénurie de munitions » de son armée, au jour du lancement, par ses alliés à Paris, d’une coalition « artillerie » pour répondre à ses besoins, à l’approche du deuxième anniversaire du début de l’invasion armée russe.

Sur le terrain, l’armée russe a revendiqué jeudi la prise d’un village dans la région de Donetsk où elle exerce une pression accrue depuis plusieurs semaines.

L’armée ukrainienne a de son côté attaqué dans la nuit un dépôt pétrolier du nord de la Russie à l’aide de drones, a indiqué une source sécuritaire ukrainienne.

« La pénurie de munitions est un problème très réel et pressant auquel nos forces armées sont actuellement confrontées », a déploré le ministre ukrainien de la Défense Roustem Oumerov sur X (ex-Twitter), à l’occasion du lancement d’une « coalition artillerie » pilotée par la France et les États-Unis. « Nous devons renforcer les capacités de défense ukrainiennes pour protéger le monde libre contre le danger russe », a-t-il dit.

