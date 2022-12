Ukraine: Pilonnages russes autour de Bakhmout et Svatove

Les forces russes ont pilonné di plusieurs localités dans l’est et le sud de l’Ukraine, notamment autour de Bakhmout, ville de la province de Donetsk, et Svatove, plus au nord dans la province de Louhansk, selon le renseignement militaire britannique.

Donetsk et Louhansk (Lougansk en russe), occupées par les séparatistes pro-russes dans le bassin minier du Donbass, sont sous le contrôle de Moscou depuis 2014.

« La Russie continue à mener des assauts de faible ampleur dans ces zones (Bakhmout-Svatove-NDLR), mais les positions ont peu évolué », a rapporté le ministère britannique de la Défense sur Twitter.

Sur des images de Reuters, on distingue des incendies dans un quartier de Bakhmout, des débris dans les rues. Les vitres de la plupart des habitations ont volé en éclats.

Lors de son message vidéo quotidien, lundi soir, le président ukrainien Volodimir Zelensky a jugé la situation « difficile et douloureuse » dans le Donbass.

L’armée russe, qui a essuyé une série de défaites notables depuis le lancement de son « opération spéciale » le 24 février dernier, vise désormais la conquête de Bakhmout, une ville industrielle qui comptait 70.000 habitants avant le conflit et n’abrite plus désormais que quelque 10.000 résidents, des personnages âgées en majorité.

Si le verrou de Bakhmout saute, les forces russes pourront progresser vers les villes plus importantes de Kramatorsk et Sloviansk.