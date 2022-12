Ukraine: Poutine admet une situation « extrêmement difficile » dans les territoires annexés

Le président russe a reconnu que la situation dans les territoires de Zaporijjia, Kherson, Lougansk et Donetsk était préoccupante pour le Kremlin.

Quelques jours après avoir reconnu que le conflit en Ukraine était « long », Vladimir Poutine admet désormais que la situation est « extrêmement difficile » dans les territoires annexés par la Russie en Ukraine. Dans une déclaration dans la nuit de lundi à mardi, rapportée et traduite par Reuters, le président russe a évoqué les quatre régions ukrainiennes dans lesquelles Moscou a organisé des « référendums » d’annexion: Zaporijjia, Kherson, Lougansk et Donetsk.

« La situation dans les Républiques de Donetsk et Lougansk et dans les régions de Kherson et Zapporijjia est extrêmement difficile », a admis le chef d’État, dans une déclaration adressée aux services de sécurité russes.