Ukraine: Poutine fort du soutien chinois face aux Occidentaux

Vladimir Poutine a obtenu vendredi le soutien de la Chine de Xi Jinping dans le bras de fer qui l’oppose aux Occidentaux au sujet de l’Ukraine, les Européens intensifiant pour leur part les efforts diplomatiques pour éviter une guerre.

Le Kremlin a confirmé attendre le président français Emmanuel Macron lundi et le chancelier allemand Olaf Scholz le 15 février pour des pourparlers avec le président russe. Macron se rendra également mardi en Ukraine et Scholz y est attendu le 14 février.

En visite à Pékin juste avant l’ouverture des JO, Poutine a pour sa part plaidé avec son partenaire chinois dans une déclaration commune pour une « nouvelle ère » dans les relations internationales et la fin de l’hégémonisme américain.

Dans ce document, les deux pays aux relations toujours plus tendues avec Washington dénoncent le rôle des alliances militaires occidentales, l’Otan et l’AUKUS (Australie, Royaume-Uni et Etats-Unis), les jugeant destructrices pour la « stabilité et une paix équitable » dans le monde.