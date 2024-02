Ukraine : Poutine se félicite d’une nouvelle victoire

Le président russe Vladimir Poutine a revendiqué mardi un nouveau succès militaire dans la région méridionale de Kherson, quelques jours après la « fuite chaotique » des forces ukrainiennes d’Avdiivka.

L’armée ukrainienne était parvenue en novembre dernier à former à grand-peine une tête de pont sur la rive occupée par la Russie du Dniepr près de la ville de Kherson. Il s’agissait d’une des maigres succès ukrainiens de la contre-offensive ratée lancée au printemps dernier. Depuis la conquête de cette tête de pont, Moscou tentait de repousser les Ukrainiens de l’autre côté du fleuve.

Selon le ministre russe e la Défense, les forces ukrainiennes ont « laissé beaucoup de prisonniers et de blessés, beaucoup d’armes » et de véhicules militaires.

Il a estimé que la prise d’Avdiivka, qui avait été transformée en place fortifiée par les forces ukrainiennes, avec des « souterrains pour se déplacer », est « un grand succès » pour Moscou.

Les soldats qui ont combattu sur place « se reposent et se préparent à de nouveaux combats », l’armée russe poursuivant son offensive sur plusieurs secteurs du front, a-t-il promis.

Vladimir Poutine a salué un « succès » à Avdiivka et appelé à le « développer », les forces ukrainiennes faisant face à des pénuries de munitions, du fait du blocage d’une nouvelle aide américaine par les partisans de l’ex-président américain Donald Trump au Congrès.

