Ukraine: Sarkozy et Merkel accusés par Zelensky d’avoir refusé l’adhésion du pays à l’OTAN

Dans un message vidéo, parue le 5 avril, le président ukrainien Zelensky a critiqué le refus, en 2008, de l’Otan d’intégrer l’Ukraine à cause de la « peur absurde de certains responsables politiques à l’égard » de Moscou. Ces derniers « pensaient qu’en rejetant l’Ukraine, ils pouvaient apaiser la Russie », a critiqué le président ukrainien. Il a suggéré à Nicolas Sarkozy et Angela Merkel, alors dirigeants de la France et de l’Allemagne, de se rendre dans les rues de Boutcha.

En réponse, la porte-parole d’Angela Merkel, l’ancienne chancelière allemande, a assuré dans un message, publié lundi 5 avril, soutenir l’action de la communauté internationale pour mettre fin à la guerre et aux « barbaries », « compte tenu des atrocités découvertes à Boutcha et dans d’autres endroits en Ukraine ».

De son côté, Nicolas Sarkozy justifiait le refus de faire entrer l’Ukraine et la Géorgie dans l’Otan par l’instabilité de ces deux pays. « Ces deux pays ne sont pas mûrs », faisait savoir une source parlementaire française en marge du sommet roumain. En outre, il se refusait d’aller au-delà d’un « plan d’action », sans perspective.