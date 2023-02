Ukraine: Situation « compliquée » au nord de Bakhmout, où les Russes avancent

L’Ukraine a reconnu lundi une situation « compliquée » au nord de Bakhmout, épicentre des combats dans l’est du pays, où l’armée russe a revendiqué la capture d’un nouveau village, poursuivant sa tentative d’encercler cette ville forteresse du Donbass.

Cité de quelque 70.000 habitants avant la guerre, Bakhmout a été en grande partie détruite par plus de six mois de combats qui ont provoqué de lourdes pertes dans les deux camps. Si son importance stratégique est contestée, la ville a acquis un statut de symbole de la lutte entre Moscou et Kiev pour le contrôle de cette région industrielle de l’Est.

Après plusieurs mois marqués par des duels d’artillerie sans gains significatifs sur le terrain, les troupes russes ont progressé ces dernières semaines notamment au nord de Bakhmout, où elles ont capturé le mois dernier la ville de Soledar et ses mines de sel.

La situation est « compliquée » dans le village de Paraskoviïvka, au sud de Soledar et à une dizaine de kilomètres du centre de Bakhmout, qui « fait face à des bombardements et à des assauts intenses » russes, a reconnu lundi la présidence ukrainienne.

Selon le ministère ukrainien de la Défense, « l’adversaire change constamment de tactique ». « Parfois, il attaque en petits groupes d’assaut, puis il utilise des dizaines de personnes mobilisées pour un assaut. Parfois, il multiplie les bombardements nocturnes, frappe systématiquement les villes arrières avec des missiles », a-t-il détaillé.