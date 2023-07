Ukraine : Trump redit pouvoir mettre fin au conflit « en 24 heures »

L’ancien président des États-Unis et candidat à la prochaine élection présidentielle américaine a déclaré dimanche dans une interview à Fox News qu’il était capable de mettre fin au conflit « en 24 heures » s’il était réélu en 2024.

De nouveau installé à la Maison Blanche, Donald Trump s’entretiendrait aussitôt avec le président ukrainien. « Je dirais à Zelensky : ça suffit. Tu dois conclure un marché », a-t-il modestement expliqué. Il pousserait parallèlement le président russe, Vladimir Poutine, à accepter cet accord de paix, sous peine de donner « beaucoup plus, plus qu’elle n’a jamais eu s’il le faut » à l’Ukraine, sous-entendant un soutien militaire plus important.

Donald Trump est convaincu qu’il pourrait pousser les deux pays à se mettre d’accord « en un jour ». Il a assuré que sa force de persuasion tenait notamment au fait qu’il entretient « de bonnes relations » avec le président ukrainien et le président russe. Dans cette interview télévisée, il en a profité pour reprocher à son successeur Joe Biden de ne pas être capable de traiter avec les dirigeants mondiaux.

Ce n’est pas la première fois que le milliardaire américain fait ce type de déclaration. Mike Pence, son ancien vice-président et désormais adversaire dans la course à la Maison Blanche, a, lui, estimé que la seule façon de mettre fin à la guerre en Ukraine en un jour était de « donner à Vladimir Poutine ce qu’il veut », une position à laquelle il s’oppose fermement.