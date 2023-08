Ukraine : Une base navale russe en mer Noire attaquée par des drones

L’Ukraine a mené vendredi une attaque à l’aide de drones sur la base navale russe de Novorossïisk, en mer Noire. En réponse, la Russie a déclaré avoir repoussé une dizaine de raids aériens sur la Crimée annexée, où Kiev a intensifié ses frappes ces trois dernières semaines.

Une source au sein des services de sécurité ukrainiens, le SBU, a confirmé à l’AFP leur « implication dans l’attaque de drones » qui a visé cette base du sud-ouest du territoire russe. Elle a authentifié une vidéo montrant un drone naval s’approchant à grande vitesse d’un navire de guerre, avant que la transmission ne se coupe peu avant l’impact. Le ministère russe de la Défense a, quant à lui, évoqué une opération des forces armées ukrainiennes à l’aide de « deux bateaux sans équipage ».

Les drones navals « ont été visuellement détectés et détruits par les tirs » des navires russes, a assuré le ministère, qui a annoncé dans un autre communiqué avoir aussi abattu 13 drones aériens au-dessus de la Crimée, précisant qu’il n’y avait eu ni victimes ni dégâts. Il s’agit de la première attaque de ce genre contre Novorossïisk, un grand port pétrolier et terminus d’un oléoduc d’environ 1 500 km provenant des champs pétrolifères de l’ouest du Kazakhstan et des régions russes situées au nord de la mer Caspienne. La majeure partie du pétrole kazakh destiné à l’exportation transite par ce tuyau.