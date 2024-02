Ukraine: Une vingtaine de chefs d’État et de gouvernement se réunissent à Paris lundi

Une vingtaine de chefs d’État et de gouvernement, en majorité européens, se réunissent, ce lundi 26 février, à Paris pour réaffirmer leur unité et leur soutien à l’Ukraine, en situation très difficile après plus de deux ans d’une guerre éprouvante face à Moscou.

La grande majorité des dirigeants européens, dont le chancelier allemand Olaf Scholz et le président polonais Andrzej Duda, ainsi que les Premiers ministres de 15 pays de l’UE seront présents à cette réunion à l’Elysée, qui sera ouverte par une intervention en visioconférence du président ukrainien Volodymyr Zelensky.

Il s’agit t de « remobiliser et examiner tous les moyens de soutenir l’Ukraine efficacement », indique l’Elysée, dans un contexte d’inquiétude au moment où Kiev, en manque d’armes et de munitions, se trouve dans une situation difficile.

« Il s’agit de contredire l’impression que les choses sont en train de se déliter, de réaffirmer que nous ne sommes pas fatigués et que nous sommes déterminés à faire échec à l’agression russe. Nous voulons envoyer le message clair à Poutine qu’il ne l’emportera pas en Ukraine », insiste la présidence française.

