Ukraine : Vastes frappes russes, au moins 30 morts et 160 blessés

La Russie a mené vendredi une vaste série de frappes sur plusieurs villes d’Ukraine, dont la capitale Kiev, avec « un nombre record de missiles », qui ont fait, selon les autorités ukrainiennes, au moins 30 morts et plus de 160 blessés.

La Pologne, pays membre de l’Otan, a affirmé qu’un des missiles russes tirés sur l’Ukraine est brièvement passé dans son espace aérien, près de la frontière, dans la matinée.

« La Russie a utilisé presque tous les types d’armes de son arsenal », a déclaré le président Volodymyr Zelensky, sur le réseau social X.

Selon l’état-major ukrainien, la Russie a tiré près de 160 engins dont des missiles de croisière et des drones explosifs Shahed. La défense antiaérienne est parvenue à abattre 88 missiles et 27 drones.

« Il s’agit de l’attaque de missiles la plus massive », à l’exclusion des premiers jours de la guerre, a déclaré à l’AFP le porte-parole de l’armée de l’air Iouri Ignat.

Les frappes ont touché des infrastructures essentielles, des installation industrielles, militaires et civiles, a précisé l’état-major dans un rapport.

