Ukraine: Wagner annonce la prise de la partie orientale de Bakhmout

Le groupe paramilitaire russe Wagner a revendiqué mercredi la prise de la partie orientale de Bakhmout, ville au cœur de combats depuis des mois et dont la chute laisserait « la voie libre » à l’armée russe dans l’Est de l’Ukraine selon le président ukrainien Volodymyr Zelensky.

De son côté, le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, est arrivé à Kiev pour son troisième voyage en Ukraine depuis le début de l’invasion russe, un déplacement dédié à la prolongation de l’accord avec la Russie sur les exportations de céréales ukrainiennes par la mer Noire.

« Les unités Wagner ont pris toute la partie orientale de Bakhmout, tout ce qui est à l’est de la rivière Bakhmoutka » traversant la cité, a affirmé dans un message audio le patron de l’organisation paramilitaire, Evguéni Prigojine.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a assuré, dans une interview à la télévision américaine CNN diffusée mercredi, que ses troupes étaient résolues à tenir dans la ville.

« J’ai eu une réunion avec le chef d’état-major hier et les commandants militaires en chef (…) et ils ont tous dit que nous devions rester forts à Bakhmout », a-t-il dit, tout en assurant « penser à la vie de nos militaires » dans la localité largement détruite et partiellement assiégée.

Les spéculations vont bon train depuis des semaines sur un retrait tactique des troupes ukrainiennes de Bakhmout.

Dans son dernier compte-rendu, l’Institut pour l’Etude de la Guerre (ISW) a d’ailleurs estimé que les troupes du Kremlin avaient « vraisemblablement » capturé la partie orientale de Bakhmout, après un « retrait contrôlé » des forces ukrainiennes.