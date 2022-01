Ukraine: Washington fourbit ses armes économiques

Menaces économiques américaines et bruit de bottes russes: Washington a insisté mardi sur les sanctions que subirait la Russie, et Vladimir Poutine lui-même, en cas d’invasion de l’Ukraine, tandis que Moscou a lancé des manœuvres militaires aux portes du pays.

A une journaliste qui lui demandait mardi s’il pouvait envisager de sanctionner personnellement le président russe, Joe Biden a répondu « Oui », puis « Je peux le concevoir ».

Si la Russie « envahit tout le pays », ou « même beaucoup moins » que cela, il y aura « d’énormes conséquences » et cela « changerait le monde », a encore indiqué le président américain.

Qui a toutefois fixé, une nouvelle fois, les limites de toute riposte américaine: « Nous n’avons pas l’intention de déployer des forces américaines ou de l’Otan en Ukraine », qui n’est pas membre de l’alliance militaire occidentale.

Sur le plan économique en revanche, les Etats-Unis sont prêts à taper fort.

« Il n’est plus question de réponse graduée. Cette fois nous commencerons d’emblée par le haut de l’échelle » des sanctions, a dit un haut responsable de la Maison Blanche mardi.

Washington cherche à renverser le rapport de force instauré par Vladimir Poutine. Accusé d’avoir massé plus de 100.000 militaires à la frontière de l’Ukraine, le président russe veut bousculer l’emprise américaine sur l’équilibre militaire et stratégique en Europe, et particulièrement à l’Est.