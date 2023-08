Ukraine : Zelensky admet une contre-offensive difficile

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a admis jeudi 3 août au soir que la contre-offensive de son armée était difficile mais a assuré que ses troupes dominaient les forces russes. « Les occupants tentent de toutes leurs forces d’arrêter nos gars », a-t-il reconnu dans son message quotidien, assurant néanmoins que « quoi que fasse l’ennemi, c’est l’armée ukrainienne qui domine ». L’Ukraine a lancé une contre-offensive en juin pour repousser les forces russes des territoires de l’est et du sud, mais a fait depuis des progrès modestes.

Le président Zelensky a évoqué jeudi des combats dans les zones clef de Lyman, Bakhmout et Avdiivka, dans l’est du pays, mais aussi sur le front sud. En 2022, l’Ukraine a repris des pans de territoire autour de Kherson et de Kharkiv lors de contre-offensives rapides. Mais les forces ukrainiennes sont désormais confrontées à des positions défensives russes bien ancrées, au fil des derniers mois. Kiev a averti que cette contre-offensive pourrait être longue et difficile et a exhorté ses alliés à envoyer plus d’armes.

