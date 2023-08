Ukraine: Zelensky craint de perdre le soutien d’alliés

Si l’Ukraine décidait de déplacer la guerre vers le territoire russe, il y aurait un « grand risque que nous soyons définitivement laissés seuls », a affirmé le président ukrainien Volodymyr Zelensky dans une interview ce dimanche.

Selon lui, l’Ukraine risque de perdre le soutien militaire de certaines « grandes puissances » si le champ de bataille se déplaçait sur le territoire russe. Pour Volodymyr Zelensky, Kiev tente d’améliorer ses relations avec les États qui ont soutenu l’Ukraine dès le début de l’invasion, et avec ceux qui se trouvent à une « distance historique », notant que pour ces derniers, l’entrée sur le territoire russe est un « problème douloureux ».

« Il y a de grands États dans notre monde, de très grands États, pour lesquels il n’y a qu’un seul point sur lequel ils ne sont pas du côté de la Russie: c’est l’intégrité territoriale de l’État », a-t-il déclaré.

« Si je dirige délibérément mes troupes et décide d’aller sur le territoire russe, je dois être sûr que cet État ne sera pas avec moi. Et puis il faut réfléchir à ce qui est le plus important maintenant pour le peuple et l’Ukraine. »