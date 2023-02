Ukraine : Zelensky évoque une situation « extrêmement difficile » dans l’Est

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a fait état mardi 14 février d’une situation « extrêmement difficile » dans l’est du pays face aux troupes russes, qui ont grignoté du terrain ces dernières semaines notamment près de Bakhmout.

« La situation sur la ligne de front, notamment dans les régions de Donetsk et de Lougansk, reste extrêmement difficile. C’est littéralement une bataille pour chaque mètre de terre ukrainienne », a déclaré Volodymyr Zelensky lors de son discours vidéo du soir.

Un peu plus tôt dans la journée, le patron de l’organisation paramilitaire russe Wagner, Evguéni Prigojine, avait déclaré que la ville de Bakhmout n’était pas prête de tomber en dépit de récentes avancées russes.

Cité de quelque 70 000 habitants avant l’offensive russe il y a un an, Bakhmout a été en grande partie détruite par plus de six mois de combats qui ont provoqué de lourdes pertes dans les deux camps.

Si l’importance stratégique de Bakhmout est contestée, la ville a acquis un statut de symbole de la lutte entre Moscou et Kiev pour le contrôle de la région industrielle de Donetsk.

La présidence ukrainienne avait déjà admis lundi une situation « compliquée » dans le village de Paraskoviïvka, à une dizaine de kilomètres du centre de Bakhmout, qui « fait face à des bombardements et à des assauts intenses » russes.