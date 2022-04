Ukraine: Zelensky prévient que l’armée russe se repositionne pour attaquer l’Est

Le président ukrainien a affirmé que l’armée russe se repositionnait dans l’Est du pays en prévision « d’attaques puissantes », notamment sur le port assiégé de Marioupol où doit avoir lieu vendredi une nouvelle tentative d’évacuation de civils.

- Publicité-

Le président russe Vladimir Poutine a son côté menacé de couper l’approvisionnement en gaz aux pays « inamicaux » qui refuseraient de payer en roubles, une mesure destinée à soutenir la monnaie russe qui affecterait principalement l’Union européenne.

La Russie a indiqué cette semaine qu’elle entendait réduire son activité de Kiev et Tcherniguiv afin de transférer sa puissance de frappe depuis le nord vers les régions (séparatistes) de Donetsk et de Lougansk, dans l’est.

« Cela fait partie de leur tactique », a déclaré Volodymyr Zelensky dans une allocution prononcée dans la nuit de jeudi à vendredi.

« Nous savons qu’ils s’éloignent des régions où nous les battons pour se concentrer sur d’autres qui sont très importantes… où cela peut être difficile pour nous », a ajouté le président ukrainien. En particulier, la situation dans l’est du pays est « très difficile ».

« Dans le Donbass et à Marioupol, dans la direction de Kharkiv, l’armée russe se renforce en prévision d’attaques puissantes », a déclaré le président.

Un sentiment partagé par le secrétaire général de l’Otan Jens Stoltenberg, qui estime que les forces russes « ne se retirent pas mais se repositionnent » sur la région du Donbass, tout en maintenant « la pression sur la capitale Kiev et d’autres villes ».

Ce recentrage laisse présager un conflit « prolongé », qui pourrait durer des mois, a prévenu le Pentagone.

Des experts militaires estiment que Moscou a abandonné son projet d’avancer simultanément le long de plusieurs axes au nord, à l’est et au sud, en raison des difficultés rencontrés face à la résistance ukrainienne plus forte que prévu.

Selon des responsables américains, la Russie a déplacé environ 20% de ses troupes des environs de Kiev après avoir échoué à prendre la ville.

Mais les frappes sur la capitale se poursuivent et le porte-parole du Pentagone, John Kirby, a déclaré qu’il était probable que les troupes « soient repositionnées, probablement en Biélorussie, pour être rééquipées et réapprovisionnées et utilisées ailleurs en Ukraine ».