Ukraine : Zelensky remplace le populaire chef de l’armée Zaloujny

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a remplacé jeudi le populaire commandant en chef de ses armées, Valery Zaloujny, par Oleksandre Syrsky, général moins connu, un changement majeur qui faisait l’objet de rumeurs insistantes.

« Aujourd’hui, la décision a été prise de changer le commandement des forces armées ukrainiennes », a indiqué le ministre de la Défense, Roustem Oumerov, se disant « reconnaissant » envers Valery Zaloujny.

Dans la foulée, Volodymyr Zelensky a déclaré avoir choisi pour lui succéder le chef de l’armée de terre Oleksandre Syrsky, « général le plus expérimenté d’Ukraine ».

Il a souligné qu’il avait commandé la défense de Kiev au début de l’invasion russe il y a quasiment deux ans, puis la contre-offensive de l’automne 2022 qui avait libéré la région de Kharkiv (nord-est).

Valery Zaloujny, 50 ans, avait été nommé en juillet 2021. Ses réussites face à l’armée russe lui ont valu l’adulation de ses concitoyens et le respect de ses partenaires occidentaux.

Mais la tension montait depuis plusieurs mois entre le président et lui.

Selon des sources ukrainiennes haut placées, Zelensky et son entourage reprochent depuis des mois au chef de l’armée et à son état-major l’absence d’avancées sur le front.

Depuis fin 2022, la ligne de front est quasiment gelée, une situation que la contre-offensive estivale de Kiev n’a pas réussi à changer.

