Ukraine: Zelensky se dit « prêt » à organiser des élections dans le pays 

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s’est déclaré ce vendredi « prêt » à organiser des élections dans son pays en temps de guerre « si le peuple en a besoin ».

« Je suis prêt pour des élections. Nous sommes prêts » si « notre peuple en a besoin », a-t-il déclaré lors d’une conférence à Kiev.

Avant le début de l’invasion russe de l’Ukraine en 2022, Kiev avait prévu la tenue d’un scrutin présidentiel et parlementaire en 2024. Volodymyr Zelensky n’a cependant pas clairement dit s’il allait briguer un deuxième mandat.

Des « représentants américains ont soulevé la question » des élections en Ukraine, a par ailleurs ajouté le chef de l’État au lendemain d’un voyage, dans le pays, du secrétaire d’Etat américain Antony Blinken.

« Ce n’est pas une question de démocratie » mais « uniquement de sécurité », a assuré Volodymyr Zelensky, l’homme politique de loin le plus populaire en Ukraine, tout en soulignant qu’il y avait « beaucoup » de problèmes à régler.

Parmi ceux-ci, il a évoqué la difficulté d’organiser le scrutin pour des dizaines, voire des centaines de milliers de soldats « dans les tranchées » et celle de déployer des observateurs internationaux dans la zone de guerre, où des combats acharnés et bombardements se poursuivent.

