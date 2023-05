Un accord de partenariat entre l’université de Gabès et l’université américaine Avila-Kansas

Un accord de coopération a été signé, vendredi, entre les deux présidents de l’Université de Gabès et l’Université américaine d’Avila-Kansas.

L’accord de partenariat concerne la formation et les stages au profit du cadre éducatifs et administratifs en plus des cycles d’échange d’étudiants et académiciens dans différents domaines de recherches.

Le partenariat touche aussi la participation aux colloques en plus d’échange des contenus pédagogiques et la coopération scientifique ainsi que le développement de l’enseignement en cotutelle dans le troisième cycle (master, doctorat).

