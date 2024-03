Un accord sur les otages pourrait être proche, selon un responsable israélien

Un accord pour la libération des otages israéliens détenus à Gaza « pourrait être possible » dans la semaine à venir « sous certaines conditions », a déclaré lundi un haut responsable israélien, tout en soulignant qu’il y avait encore des obstacles à franchir.

Il a affirmé qu’une offensive terrestre israélienne dans la ville de Rafah, dans la bande de Gaza, où plus d’un million de Palestiniens sont réfugiés, n’était qu’une question de temps, malgré les doutes du président américain Joe Biden à ce sujet. « Une opération à Rafah aura lieu… la question est de savoir quand – parce qu’il y a beaucoup de complexités ici », a déclaré le fonctionnaire.

Suite à une rencontre entre le directeur du Mossad, David Barnea, et le directeur de la CIA, William Burns, samedi dernier, les responsables israéliens estiment qu’il reste une possibilité de progresser dans les négociations sur les otages pendant le Ramadan.

Le journal qatari The New Arab a rapporté lundi que Burns avait exploré la possibilité d’un bref cessez-le-feu pour faciliter les négociations lors de sa visite

Une source égyptienne a indiqué que les discussions ont porté sur une nouvelle approche : au lieu d’adhérer à une liste prédéfinie d’otages vivants, Hamas fournirait une première liste de ceux qu’il détient directement, par opposition à d’autres factions ou gangs terroristes à Gaza, ou de ceux dont on sait qu’ils sont en vie. Les intermédiaires recevraient alors une liste complète des otages détenus par différents groupes dans la bande de Gaza.

