Un ancien chef du Mossad accuse Israël d’appliquer un système d’apartheid en Cisjordanie

Un ancien chef de l’agence de renseignement du Mossad a déclaré à l’Associated Press qu’Israël applique un système « d’apartheid » en Cisjordanie, rejoignant une liste croissante de responsables à la retraite pour soutenir une idée qui reste largement en marge du discours israélien.

Tamir Pardo devient le dernier ancien haut responsable à comparer le traitement réservé par Israël aux Palestiniens de Cisjordanie à l’apartheid, une référence au système de séparation raciale en Afrique du Sud qui a pris fin en 1994.

Des groupes de défense des droits de l’homme de premier plan en Israël et à l’étranger ainsi que des Palestiniens ont accusé Israël et son régime militaire de 56 ans en Cisjordanie de se transformer en un système d’apartheid qui donne aux Palestiniens un statut de seconde classe et est conçu pour maintenir l’hégémonie juive du Jourdain jusqu’à la Méditerranée.

D’anciens dirigeants, diplomates et responsables de la sécurité israéliens ont averti qu’Israël risquait de devenir un État d’apartheid, mais le langage de Pardo était encore plus direct.

« Il y a un État d’apartheid ici », a-t-il déclaré dans une interview. « Dans un territoire où deux personnes sont jugées selon deux systèmes juridiques, c’est un État d’apartheid. »

