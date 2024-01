Un ancien DC de la BCT dément un « expert de la dernière heure »

« Un des experts de la dernière heure a déclaré récemment « que le marché parallèle des devises représente environ 60% et que la Banque centrale de Tunisie (BCT) ne contrôle que 40% du marché des changes ». A ce titre, et en ma qualité d’ancien Directeur Général des Finances Extérieures à la BCT, je tiens à préciser sous ma propre responsabilité que cette affirmation est totalement fausse et dénuée de tout fondement.

Certes il existe bel et bien un marché parallèle d’échange de billets de banques étrangers dans certaines régions frontalières (connues de tout le monde) mais son ampleur n’est pas aussi importante… »

Mohamed Souilem qui a fait ce démenti dans un récent Post fb, a promis d’y revenir.