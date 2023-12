Un ancien ministre et un ex DG déférés devant la justice

La chambre de mises en accusation de la Cour d’appel de Tunisie a décidé, hier mercredi 27 décembre 2023, le renvoi l’ancien ministre des Affaires sociales, Mohamed Trabelsi, et de l’ex Directeur général de l’Office des Tunisiens à l’étranger, Abdelkader Mhedehebi devant la justice, selon un communiqué de l’Observatoire Raqaba.

D’après la même source, l’ordonnance a été rendue sur la foi de faits établis prouvant que les deux suspects ont usé de leur qualité pour se procurer à eux mêmes ou à un tiers un avantage injustifié, causé un préjudice à l’administration et contrevenu aux règlements en vue de la réalisation d’avantages ou de préjudices, au sens des articles 96 et 98 du Code pénal.

Ceci dans le contexte des deux enquêtes qui font l’objet de la plainte déposée par l’Observatoire Raqaba contre les personnes mentionnées concernant des manquements majeurs et des soupçons de corruption et de pots-de-vin dans le processus de nomination d’attachés sociaux au cours des années 2017, 2018 et 2019. .