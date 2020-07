Le ministère de l’Equipement, de l’habitat et de l’aménagement du territoire achève les préparatifs pour le lancement, au mois d’août 202 0, d’un appel d’offres pour l’extension de la route Oueslatia/Haffouz qui devra répondre aux normes internationales, a indiqué lundi le ministre Moncef Sliti

Répondant à une question posée par le député Khaled Krichi (gouvernorat de Kairouan), le ministre a précisé que cette route qui s’étale sur 11 km, revêt une importance stratégique, d’autant plus qu’elle assure le raccordement entre plusieurs gouvernorats.

D’après le ministre, l’enveloppe budgétaire nécessaire pour la réalisation de cette route oscille entre 10 et 14 millions de dinars et les travaux devront durés entre 19 et 20 mois,

Sliti a précisé que les moyens de l’Etat sont limités, surtout pour pouvoir aménager les pistes rurales dans les 24 gouvernorats du pays.

Evoquant l’avancement du programme de construction de logements sociaux à Kairouan, le ministre a indiqué qu’ils seront accordés dans des conditions transparentes.

S’agissant de l’autoroute Kairouan/Jelma, le ministre a précisé que le ministère a entamé la phase d’appropriation foncière (6km bloque la réalisation de cette autoroute), rappelant que ce projet nécessite des investissements de l’ordre de 1660 MD