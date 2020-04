Un appel téléphonique à 1 Milliard USD

Lors d’un appel téléphonique le 14 avril, l’ambassadeur Blome et le ministre tunisien des Finances, Mohamed Nizar Yaïche, ont discuté du dernier versement de fonds du FMI et des efforts du gouvernement pour soutenir l’économie durant la pandémie COVID-19.

L’ambassadeur Blome a assuré le ministre que les États-Unis sont prêts à envisager toutes les solutions pour soutenir la Tunisie en cette période difficile, y compris les moyens de réorienter les principaux programmes d’aide américains pour faire face directement aux effets de la pandémie COVID-19 sur l’économie tunisienne.

Les États-Unis ont soutenu la transition démocratique de la Tunisie avec plus de 1,8 milliard de dollars en aide directe depuis 2011. Cette aide a été injectée dans le secteur privé, a offert des opportunités aux jeunes et a permis de renforcer la souveraineté frontalière tunisienne, ainsi que de lutter contre le terrorisme.

En plus de l’aide étrangère directe que les États-Unis ont apportée au peuple tunisien, ils ont également fourni une assistance aux organisations internationales qui soutiennent la Tunisie et ont accordé trois garanties de prêts souverains qui ont aidé le gouvernement tunisien à emprunter près de 1,5 milliard de dollars à faible coût. Pour ce qui est de l’avenir, USAID a prévu d’engager un milliard de dinars au cours des cinq prochaines années pour redresser l’économie tunisienne et consolider sa démocratie, et la Millennium Challenge Corporation négocie actuellement un pacte visant à fournir plusieurs centaines de millions de dollars pour améliorer le climat des affaires ainsi que la distribution et la gestion des eaux.