Un avion militaire rapatrie 69 Tunisiens coincés à l’aéroport de Rome

L’avion militaire tunisien qui a atterri dimanche après-midi, à l’Aéroport de Tunis-Carthage, vient de rapatrier 69 Tunisiens coincés à l’Aéroport de Rome (Italie), selon des éclaircissements fournis par le ministère du transport et de la logistique.

Un autre avion militaire affrété pour rapatrier les autres Tunisiens coincés dans la capitale italienne, est attendu après quelques heures, a ajouté le ministère dans un communiqué.

Samedi, le ministre d’Etat chargé du transport et de la logistique Anouar Maaroufa avait annoncé samedi, des mesures pour rapatrier les Tunisiens qui doivent rentrer au pays, et ce, en coordination avec les ministères des affaires étrangères et de la défense, précisant que l’évolution de la situation nécessiterait peut être la mobilisation d’avions militaires.

Le nombre de Tunisiens coincés en Italie est estimé à 160, avait-t-il encore affirmé, ajoutant que ceux qui vont être rapatriés devront se soumettre au confinement, pendant 14.