Un avion militaire russe s’écrase près de Belgorod, avec à bord 65 prisonniers ukrainiens !

Le ministère russe de la Défense a annoncé, mercredi 24 janvier, qu’un avion de transport militaire Il-76, avec 65 prisonniers de guerre ukrainiens à bord, s’est écrasé dans la région de Belgorod. Six membres d’équipage et trois accompagnateurs étaient également présents dans l’appareil. « Une commission de l’armée de l’air est partie sur le lieu de la chute de l’avion pour établir les causes de la catastrophe », a précisé le ministère russe de la Défense, alors que des images montrant la chute de l’appareil ont depuis fuité sur les réseaux sociaux. Aucun bilan humain n’a été communiqué pour l’heure.

Après cet événement, le président de la Douma, Viatcheslav Volodine, a accusé Kiev d’avoir abattu l’avion. « Ils ont tué dans les airs leurs propres soldats, leurs mères, leurs enfants les attendaient », a-t-il proclamé à l’hémicycle russe. « Ils ont abattu nos pilotes qui effectuaient une mission humanitaire (…) avec des missiles américains et allemands », a-t-il pointé du doigt.