Un avion militaire transportant 39 palestiniens dont 29 blessés atterrit à Tunis

Un avion militaire tunisien transportant 39 palestiniens dont 29 blessés a atterri, dimanche soir, à l’aéroport des pèlerins de Tunis-Carthage, en provenance de l’aéroport International El-Arich (Egypte).

Des ambulances relevant du ministère de la santé, de la protection civile et de la santé militaire ont été mobilisés pour transporter les blessés vers des hôpitaux tunisiens pour recevoir les traitements nécessaires.

Une délégation officielle tunisienne, des représentants de l’ambassade de Palestine à Tunis conduits par l’ambassadeur palestinien Hael Al Fahoum, et des bénévoles du Croissant Rouge tunisien étaient à l’accueil des blessés avec des bouquets de fleurs et des équipements nécessaires.

Le ministre conseiller auprès du Président de la République, Mustapha Ferjani, a indiqué aux médias « que ce vol intervient sur instructions du Président de la République, Kais Saïed, ayant ordonné d’accueillir des blessés palestiniens victimes de la guerre menée par les sionistes contre Gaza ».

Réaffirmant la solidarité de la Tunisie avec la Palestine, Ferjani a fait savoir que « les blessés palestiniens seront transférés vers des hôpitaux publics et des cliniques privées » ajoutant « qu’un comité a été mis en place pour suivre l’état des blessés et répondre à leurs besoins ».

Et d’ajouter « que la coordination se poursuit avec les autorités égyptiennes et les croissants rouges tunisien et palestinien, pour ramener un plus grand nombre de blessés palestiniens vers la Tunisie, via des vols supplémentaires ».

De son côté, le général Makki Ben Salah, responsable du Centre militaire d’assistance médicale urgente, a indiqué dans une déclaration médiatique que « l’ avion militaire C-130 a quitté Tunis, tôt dimanche, avec à bord, une équipe médicale civile et militaire et des représentants du Croissant-Rouge tunisien, pour ramener des blessés palestiniens victimes de la guerre que mène l’armée d’occupation sioniste sur Gaza », ajoutant « qu’aucune complication n’est survenue sur l’état des blessés durant le temps du vol ».

Il a souligné que « l’avion en question devrait ramener 57 blessés palestiniens, mais que des complications relatives aux autorisations n’ont pas permis d’atteindre ce nombre ».