Un « biopesticide » fabriqué en Tunisie

Les laboratoires « MEDIS » de Lassad Boujbel, annoncent ce vendredi 16 décembre 2022, avoir produit un « Biopesticide » à base d’une bactérie isolée du sol tunisien nommée : Bacillus thuringiensis (BT). « Il ne s’agit pas d’un produit nocif pour l’activité agricole, car il est utilisé pour combattre les insectes ravageurs des plantes et spécialement chez les agrumes, les oliviers, les cultures maréchaires, les arbres fruitiers… », précise l’entreprise dans un communiqué de presse. Cette réalisation devrait permettre à cette unité médicale de santé Végétale en Tunisie, de couvrir tous les besoins du marché tunisien, actuellement couvert 100% par les produits importés en devise.

Le Centre de Biotechnologies de Sfax, qui a plus de 30 ans d’expérience dans le domaine des biopesticides, a découvert cette bactérie en 2009, après des années de recherches. Le centre a travaillé sue ce projet en collaboration avec des partenaires européen et bien autres, comme des partenaires français, italiens, turques, libanais et allemands, dans l’objectif de valoriser les résultats de cette recherche et de transférer cette technologie de la recherche à l’industrie puis, à sa commercialisation.

Cette nouvelle découverte a incité le groupe de Boujbl à créer une unité phytosanitaire, après des années de travail sur la santé humaine et animale. La création d’une nouvelle unité de production va offrir des opportunités de postes d’emploi aux jeunes, et également, l’amélioration de la qualité de Produits agricoles tunisiens et la santé des consommateurs en réduisant l’utilisation des pesticides chimiques. Cet exploit sera officiellement annoncé lors d’une conférence de presse au siège de la société à Nabeul, en présence d’environ 80 personnalités scientifiques et économiques représentant sept pays.