Un Businessman chinois annonce des aides urgentes pour la Tunisie et pour des pays africains

L’ambassade de Chine en Tunisie a annoncé que le 7 avril 2020, l’entrepreneur chinois Jack Ma a annoncé que le deuxième don de la fondation Jack Ma et de la fondation Alibaba à 54 pays d’Afrique est en route. Ces équipements comprennent 500 ventilateurs, 1 million kits d’écouvillon, 200.000 combinaisons et écrans faciaux, 2000 thermomètres et 500.000 gants.

La Tunisie a bénéficié depuis le 28 mars 2020 des dons de la part de l’homme d’affaires Jack Ma.