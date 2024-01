Un CA de plus de 4 Mds DT pour le groupe Poulina

Le groupe Poulina a terminé l’exercice 2023, avec un chiffre d’affaire global de 4,065 Mds DT (Milliards de Dinars Tunisiens), en hausse 6 % par rapport à l’exercice 2022, et presqu’en totalité réalisé en local, où le CA avait augmenté de 9 % contre une baisse de 12 % en export dont le CA n’a pas atteint les 450 MDT.

Tous ses chiffres ne sont pas audité, tient à présider le communiqué du groupe. Mais il semblait clair que tous les compartiments du groupe ont bien carburé malgré la crise. Globalement la production a augmenté de 6 % en GA (Glissement Annuel), et l’investissement aussi de 9 %, même s’il n’a été que de 163,5 MDT pour tout l’exercice 2023. On y retrouve une nouvelle usine de briques au Kef avec 17,5 MDT, et des extensions d’usines dans l’intégration avicole, et l’emballage notamment.

Note importante, l’endettement total du groupe qui dépassait les 1,141 Mds DT à la fin de l’exercice 2023, a tout de même terminé l’exercice avec une baisse de 9 %, surtout pour l’endettement court terme (-15 % à 565,149 MDT)