Un calendrier pour la planification des réformes politiques est en cours d’élaboration, assure Saied

Le président de la République Kaïs Saïed a fait savoir, jeudi, qu’un calendrier planifiant les réformes à introduire sur l’actuel système politique est en cours d’élaboration.

Un plan pour l’organisation d’un référendum électronique sur la révision de la Constitution sera mis au point aujourd’hui même. Une commission se penchera ensuite sur la concrétisation des attentes des Tunisiens dans le cadre d’une « vraie constitution », a précisé le président de la République.

S’exprimant jeudi à l’ouverture de la réunion du Conseil des ministres, au Palais de Carthage, Saïed a souligné que les réformes répondront aux revendications des Tunisiens.

Il a mis en avant le besoin de nouveau projets de décrets-lois à l’instar du projet relatif à la réconciliation fiscale et celui relatif à la réduction des délais de procédure dans les affaires relatives aux infractions et aux crimes électoraux.

Kais Saied, a, dans ce sens, appelé à la nécessité d’ouvrir les dossiers relatifs aux crimes électoraux, faisant observer que le rapport de la Cour des comptes servira de référence pour les juridictions pénales.

« La Justice tunisienne est indépendante et n’obéit qu’à la loi ». La concrétisation de l’appel du peuple tunisien à assainir le pays n’est possible que par le biais d’une justice équitable et de magistrats au-dessus de tout soupçon, a-t-il soutenu.