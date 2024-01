Un cargo américain touché par un missile tiré par les Houthis

Un cargo américain a été touché lundi par un missile tiré par les Houthis au large de la ville yéménite d’Aden, au lendemain d’une attaque ayant ciblé un destroyer américain en mer Rouge, imputée par Washington aux rebelles du Yémen.

Il s’agit du M/V Gibraltar Eagle, un cargo battant pavillon des Îles Marshall », appartenant à un armateur américain, a indiqué le Commandement militaire américain au Moyen-Orient (Centcom) en précisant qu’il n’y a pas eu de blessés « ni de dommages significatifs ».

L’incident avait été rapporté plus tôt par l’agence de sécurité maritime britannique (UKMTO), qui avait fait état d’un navire « touché depuis le haut par un missile » au sud-est de la ville d’Aden, dans le sud du Yémen.

Les rebelles Houthis ont revendiqué l’attaque, affirmant « avoir visé un navire américain dans le golfe d’Aden avec un certain nombre de missiles navals appropriés, le touchant de façon précise et directe ».

Cette attaque s’inscrit dans le cadre de « la réponse » aux frappes américano-britanniques contre le Yémen, a déclaré leur porte-parole militaire, Yehya Saree.

Il a ajouté que son mouvement considérait « tous les navires et navires de guerre américains et britanniques participant à l’agression contre (le) pays comme des cibles hostiles ».

- Publicité-