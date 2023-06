Un centre d’affaires  » Asbu Link Center  » à Tunis, dans 5 ans

L’Union des radiodiffusions des Etats arabes (Asbu) va construire un centre d’affaires » Asbu Link Center » à Tunis et d’autres projets d’investissement seront mis en place dans le pays durant les 5 prochaines années d’une enveloppe totale de plus de 200 millions de dinars, a annoncé, mardi, Abderrahim Sliman, Directeur général de l’Asbu.

Le nouveau centre de l’ASBU, composé de 15 étages, sera érigé sur une superficie de 33 mille mètres carrés a fait savoir le responsable. Les 15 étapes qui abriteront des salles de spectacles, des bureaux et un coworking space. Asbu Link Center sera doté de toutes les commodités dont des restaurants, des unités d’hébergement et autres services pour ses clients et visiteurs.

Il est à rappeler que la Tunisie, – représentée par le ministère des Affaires culturelles et l’Etablissement de la télévision Tunisienne-, et l’Union des radiodiffusions des Etats arabes (Asbu) ont conclu, le 3 février dernier, à Tunis, une convention de partenariat qui fixe les modalités de partenariat commun pour assurer le bon déroulement des quatre prochaines éditions du Festival arabe de la radio et de la télévision.

La Cité de la culture accueillera pour la quatrième le festival de l’Asbu qui était auparavant organisé à Yasmine Hammamet. Au menu, quatre compétitions dont deux officielles et deux parallèles ouvertes aux professionnels des médias de l’audiovisuel, au terme desquelles plusieurs prix sont décernés aux lauréats et leurs œuvres télévisées et radiophoniques.

Le festival verra la participation de 15 chaînes de télévision et 15 radios membres dans la sélection officielle avec 90 œuvres télévisées dans la compétition officielle et 50 œuvres dans la section parallèle. Dans la sélection des radios, 129 œuvres ont été sélectionnées dont 108 dans la compétition.