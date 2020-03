Un chien testé positif au coronavirus est mort !

Un chien testé positif à Covid-19 est décédé, deux jours après avoir été rendu à sa propriétaire qui habite à Hong Kong , rapporte le quotidien hongkongais South Morning China Post.

Les tests réalisés avaient montré que la quantité de virus présent dans ses voies respiratoires, initialement faible, était devenue indétectable d’où sa levée de quarantaine.

On ignore les causes de sa mort.

L’animal était âgé de 17 ans, un âge plus que vénérable pour un Spitz nain, et n’avait montré aucun symptôme, rapporte le site heidi.news.