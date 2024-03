Un CMR adopte une version amendée du code des changes

Un conseil ministériel restreint (CMR), présidé par le Chef du Gouvernement, Ahmed Hachani, a adopté jeudi soir, une version actuelle amendée du Code de Changes et a décidé de la soumettre au Conseil des ministres pour examen, avant de le soumettre également à l’Assemblée des représentants du peuple (ARP).

D’après un communiqué, publié vendredi, par la présidence du Gouvernement sur sa page des réseaux sociaux, la ministre de Finances, Sihem Boughdiri Nemsia, a présenté, lors de ce CMR, les axes du projet du nouveau Code de Changes après son amendement, en prenant en compte toutes les remarques présentées, lors du dernier conseil ministériel restreint, tenu le 26 février 2024, et lors des réunions des équipes techniques qui ont groupé les représentants de tous les ministères concernés, ainsi que de la Banque Centrale de Tunisie.

