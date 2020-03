Un confinement que personne, ou presque, n’applique. Y a-t-il un pilote dans l’avion ?

Chef d’Etat et chef de gouvernement avaient annoncé le confinement total et général. Personne n’a prévu ni mis en place les instructions et les moyens de l’appliquer. Les témoignages de cette non application pullulent sur les réseaux sociaux.

Samir Marakchi, par exemple, écrivait ce matin que ” j’etais obligé de sortir aujourd’hui pour achat de produits alimentaires dans mon quartier a manar 1.