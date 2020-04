Un conseil ministériel sur les répercussions du confinement sur plusieurs secteurs d’activité

Un conseil ministériel restreint s’est tenu lundi, sur les répercussions du confinement général sur plusieurs secteurs d’activité et sur les entreprises en Tunisie et ce, sous la présidence du chef du gouvernement, Elyes Fakhfakh.

Selon un communiqué, publié par la présidence du gouvernement, le conseil a examiné, aussi, les plans d’action sectoriels qui doivent être mis en place afin de contrer les répercussions négatives du coronavirus sur la situation économique et sociale dans le pays.

Il a abordé, en outre, le programme de fabrication de bavettes et de la mise sur le marché de tous les produits préventifs, avec les quantités nécessaires.

A cette occasion, le ministre de la Santé, Abdellatif Mekki, a présenté un rapport sur l’évolution de la situation sanitaire et les différents scénarios épidémiologiques futurs à prévoir.

Les participants à cette rencontre ont réitéré l’impératif de respecter les mesures préventives et sanitaires prises et de s’engager à mettre en exécution la stratégie de lutte contre la propagation du coronavirus