Un conseiller de Biden en visite en Israël pour empêcher une guerre entre le Hezbollah et Tsahal

Le conseiller à la sécurité énergétique du président Joe Biden, Amos Hochstein, s’est rendu en Israël lundi, alors que les États-Unis s’efforcent de contenir les violences transfrontalières avec le Hezbollah à la frontière nord de Tsahal et le conflit naissant avec les Houthis au Yémen et l’État hébreu.

Hochstein est arrivé au 45e jour de la guerre de Gaza entre Tsahal et le Hamas, après une visite au Liban et au Qatar. Il devrait informer les Israéliens de ses efforts.

« Nous ne voulons pas que cette guerre [de Gaza] s’aggrave, nous ne voulons pas qu’elle s’étende », a déclaré John Kirby, porte-parole du Conseil national de sécurité des États-Unis, à des journalistes à Washington.

« Nous ne pensons certainement pas qu’il soit dans l’intérêt de quiconque d’avoir un deuxième front dans le nord », a-t-il ajouté, précisant que les États-Unis faisaient tout ce qu’ils pouvaient « pour empêcher ce scénario de se produire ».

Hochstein s’est rendu dans la région pour s’entretenir avec des responsables libanais et israéliens afin d’empêcher une telle escalade, a-t-il déclaré, alors qu’une roquette du Hezbollah a endommagé une base de Tsahal dans le nord.

Les États-Unis ont également déployé des forces supplémentaires dans la région afin d’envoyer un message aux acteurs étatiques et non étatiques de la région pour qu’ils n’élargissent pas le conflit, a indiqué Kirby.

